حالة الطرق في المملكة حتى الساعة 12 منتصف الليل

اخبار الاردن - قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام إنه نظرا لما تشهده المملكة من ظروف جوية في مختلف محافظات المملكة فان حالة الطرق لغاية الساعة (12) من منتصف الليل على النحو التالي :



اقليم العاصمة :

تشهد مختلف مناطق العاصمة تساقط للثلوج وبكثافة في مناطق شمال وجنوب عمان وجميع الطرق الرئيسية سالكة بحذر وطرقات شمال عمان بحاجة للحذر الشديد .

اقليم الشمال

- محافظة إربد : تساقط للامطار والثلوج بين الحين والاخر في بعض المناطق وكافة الطرق سالكة باستثناء طريق اربد – عجلون مغلقة بسبب تراكم الثلوج .

- جرش : تساقط كثيف للثلوج والطرق سالكة بحذر شديد باستثناء طريق ثغرة عصفور وطريق ساكب باتجاه عنجرة مغلقة بسبب تراكم الثلوج .

- عجلون : تساقط كثيف للثلوج وكافة الطرق الرئيسية والفرعية سالكة بحذر شديد.

- غرب إربد : تساقط للامطار والطرق سالكة باستثناء طريق برقش ارحاب سالكة بحذر شديد بسبب تراكم الثلوج.

- الرمثا : تساقط للامطار والطرق سالكة .

- المفرق تساقط للامطار والطرق سالكة.

اقليم الوسط

- البلقاء : تساقط للثلوج وجميع الطرق سالكة.

- الزرقاء : تساقط للامطار والطرق سالكة .

- الرصيفة : امطار متفرقة والطرق سالكة.

اقليم الجنوب

- الكرك: تساقط للثلوج والطرق سالكة بحذر.

- الطفلية : القادسية بصيرا تساقط للثلوج والطرق سالكة بحذر.

- معان : الشوبك راس النقب تساقط للثوج والطرق سالكة بحذر لا غلاقات .

- البتراء : رياح شديدة.

مناطق البادية

جميع مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية تشهد امطار متفرقة بين الحين والاخر وكافة الطرق فيها سالكة .



وتذكر ادارة الاعلام الامني الأخوة المواطنين عند الخروج ضرورة تفقد مركباتهم والتزام قواعد المرور حرصا على سلامتهم كذلك ضرورة التاكد من الطرقات قبل الخروج خاصة لمن يرغب بالتنقل بين المحافظات مشيرة ان الطرق في مثل تلك الاجواء تتغير بين الحين والاخر وفي حالات الضرورة او الاستفسار عن حالة الطرق الاتصال فورا على رقم الطوارئ الموحد في مركز القيادة والسيطرة 911 .