الكرك : الطرق سالكه وانقطاعات محدودة للتيار الكهربائي

اخبار الاردن - قال محافظ الكرك حجازي عساف ان الثلوج التي هطلت في مختلف في العديد من مناطق المحافظة لم تؤدي الى حوادث تذكر باستثناء حالات جنوح لبعض السيارات على الطرق والتي نجم عنها اصابات بسيطة ، اضافة لاخلاء زهاء 200 معتمر تعطلت الحافلات التي تقلهم اثناء عودتهم من الديار المقدسة على الطريق الصحراوي وتم تامينهم الى اماكن سكنهم ، وتم ايضا بحسب المحافظ نقل الحالات المرضية الطارئة الى المستشفيات وخاصة مرضى الكلى



وبين المحافظ ان كافة الطرق في المحافظة سالكة باستثناء طرق لواء المزار الجنوبي الاكثر تاثرا بالعاصفة الثلجية التي اثرت على المحافظة والتي يجري العمل على فتحها ، ونبه المحافظ السائقين الى عدم التحرك بسياراتهم على الطرق الا لحالات الضرورة وخاصة كلما اقتربت ساعات المساء لاحتمال تشكل الجليد على هذه الطرق وبالتالي انزلاق سياراتهم .



واوضح المحافظ ان الخدمات العامة في المحافظة لم تتاثر جراء الثلوج باستثناء انقطاعات محدودة للتيار الكهربائي حيث جرى التعامل معها اولا باول ، مشيرا الى ان المحافظة لم تشهد نقصا في التموينية والخبز والمحروقات