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انتشال جثة ثلاثيني من وادي الهيدان في مادبا
انتشال جثة ثلاثيني من وادي الهيدان في مادبا
منذ 6 ساعة 55 دقيقة
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اخبار الاردن
- صرح مصدر أمني أن كوادر الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر (37) عاما من سد وادي الهيدان في مادبا.
وأضاف المصدر أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة تفاصيل الحادثة، وتم تحويل الجثة للطب الشرعي.
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