فيصل القاسم يعلق على إصابة بشار الأسد بجلطة

اخبار الاردن - ذكرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية، امس الجمعة، أن رئيس النظام السوري بشار الاسد أصيب بجلطة دماغية، نقل على أثرها إلى المستشفى.



الخبر تداولته مواقع عديدة نقلاً عن مصادر الصحيفة اللبنانية، فشكك مقدم برنامج "الاتجاه المعاكس" بفضائية الجزيرة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالرواية الرسمية التي نفت الخبر، وكتب: "القصر الجمهوري ينفي ما يتردد في وسائل الاعلام المغرضة بأن بشار الاسد مريض".

متابعا: "لا تصدق خبراً حتى يتم نفيه رسمياً"؛ في إشارة منه إلى احتمالية اصابة رئيس النظام السوري.



وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نشرت مساء الجمعة، بيانا للرئاسة في النظام السوري، يرد على المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل عن تدهور صحة بشار الأسد.



ونفى البيان "كل الإشاعات والأخبار التي تتحدث عن صحة" الأسد، وأكد "عدم صحتها على الإطلاق"، وأنه "بصحة ممتازة، ويمارس مهامه بشكل طبيعي تماما".



وقال بيان "رئاسة الجمهورية" إن "هذه الأكاذيب لا تقع إلا في خانة الأحلام، ومحاولة رفع معنويات منهارة، ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء".



وأشارت الرئاسة إلى "أن هذه الأكاذيب تتزامن مع تغير المعطيات الميدانية والسياسية، وبعكس ما أرادوه لسورية طيلة السنوات الماضية".



​وكانت صحيفة "المستقبل" اللبنانية، قالت اليوم، إن لديها معلومات موثوقة من دمشق تؤكد إصابة الرئيس الأسد بجلطة دماغية، نقل على أثرها إلى مستشفى "الشامي" للمعالجة تحت حراسة أمنية مشددة.

وكذلك نقلت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن لديها معلومات تشير إلى "أن احتمالات مقتل الأسد باتت كبيرة، مع تزايد الإشاعات حول تعرضه لمحاولة اغتيال السبت الماضي".