جامعات تعلق واخرى تؤخر دوام الاحد.. اسماء

اخبار الاردن - فيما يلي الجامعات التي أعلنت تعليق دوام طلبتها غدا الأحد، بسبب الأحوال الجوية السائدة.

جامعة مؤتة

قررت جامعة مؤتة تعلق دوام الطلبة والعاملين فيها غدا الأحد بسبب الظروف الجوية، وفقا لمدير العلاقات العامة بالجامعة، وليد الرواضية.

جامعة البلقاء التطبيقية

وقرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي تعليق الدوام يوم غد الأحد في كلية الكرك الجامعية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

كما وقرر الدكتور الزعبي تأخير الدوام يوم غد الاحد في مركز الجامعة وجميع الكليات التابعة لها إلى التاسعة صباحا.

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

الجامعة الهاشمية

قرر رئيس الجامعة الهاشمية الدك نور كمال الدين بني هاني تأخير دوام الطلبة والهيئات التدريسية والادارية الاحد إلى التاسعة صباحا بسبب الأحوال الجوية السائدة، على ان يتم تعويض المحاضرات الصباحية(الثامنة صباحا) لاحقا.