قطار بين الأردن و"اسرائيل" وخط شاحنات يصل حيفا بعمّان
منذ 9 ساعة 25 دقيقة
اخبار الاردن - كشفت صحيفة "جيروسالم بوست" العبرية عن مخطط جديد لبناء سكة حديد تربط دولة الاحتلال الاسرائيلي بالأردن، قدمها وزير المواصلات والاستخبارات الليكودي ،يسرائيل كاتس، وذكرت انها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتجارية مع الدول العربية.وفقا للصحيفة.
وحسب الخطة، فإن خط السكة الحديدية سيشكل "ميناء بريا" يوصل الكيان بالدول "السنية" التي تقع شرق العالم العربي، حيث إنه يسهم في نقل حركة البضائع إليها ومنها للعالم الخارجي عبر ميناء حيفا.
ووفق الخطة ايضاً، فإنه إلى جانب الميناء، سيتم تدشين محطة لتحلية المياه وأخرى لتوليد الكهرباء في عرض البحر، لمواجهة النقص في المياه العذبة والطاقة.
ويأتي الحديث عن سكة الحديد الاردنية "الاسرائيلية"، في ظل انشاء منطقة صناعية يجري بنائها بين الاردن وفلسطين المحتلة، في وقت كشف فيه ما يسمى بـ نائب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي الدرزي أيوب قرا النقاب حول خط شاحنات محملة بالبضاع سيتحرك بشكل يومي من ميناء حيفا إلى الأردن ومنها لدول عربية.