قطار بين الأردن و"اسرائيل" وخط شاحنات يصل حيفا بعمّان

اخبار الاردن - كشفت صحيفة "جيروسالم بوست" العبرية عن مخطط جديد لبناء سكة حديد تربط دولة الاحتلال الاسرائيلي بالأردن، قدمها وزير المواصلات والاستخبارات الليكودي ،يسرائيل كاتس، وذكرت انها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتجارية مع الدول العربية.وفقا للصحيفة.

اخبار الاردن - كشفت صحيفة "جيروسالم بوست" العبرية عن مخطط جديد لبناء سكة حديد تربط دولة الاحتلال الاسرائيلي بالأردن، قدمها وزير المواصلات والاستخبارات الليكودي ،يسرائيل كاتس، وذكرت انها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتجارية مع الدول العربية.وفقا للصحيفة.

اخبار الاردن - كشفت صحيفة "جيروسالم بوست" العبرية عن مخطط جديد لبناء سكة حديد تربط دولة الاحتلال الاسرائيلي بالأردن، قدمها وزير المواصلات والاستخبارات الليكودي ،يسرائيل كاتس، وذكرت انها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتجارية مع الدول العربية.وفقا للصحيفة.

وحسب الخطة، فإن خط السكة الحديدية سيشكل "ميناء بريا" يوصل الكيان بالدول "السنية" التي تقع شرق العالم العربي، حيث إنه يسهم في نقل حركة البضائع إليها ومنها للعالم الخارجي عبر ميناء حيفا.

وحسب الخطة، فإن خط السكة الحديدية سيشكل "ميناء بريا" يوصل الكيان بالدول "السنية" التي تقع شرق العالم العربي، حيث إنه يسهم في نقل حركة البضائع إليها ومنها للعالم الخارجي عبر ميناء حيفا.

وحسب الخطة، فإن خط السكة الحديدية سيشكل "ميناء بريا" يوصل الكيان بالدول "السنية" التي تقع شرق العالم العربي، حيث إنه يسهم في نقل حركة البضائع إليها ومنها للعالم الخارجي عبر ميناء حيفا.

ووفق الخطة ايضاً، فإنه إلى جانب الميناء، سيتم تدشين محطة لتحلية المياه وأخرى لتوليد الكهرباء في عرض البحر، لمواجهة النقص في المياه العذبة والطاقة.

ووفق الخطة ايضاً، فإنه إلى جانب الميناء، سيتم تدشين محطة لتحلية المياه وأخرى لتوليد الكهرباء في عرض البحر، لمواجهة النقص في المياه العذبة والطاقة.

ووفق الخطة ايضاً، فإنه إلى جانب الميناء، سيتم تدشين محطة لتحلية المياه وأخرى لتوليد الكهرباء في عرض البحر، لمواجهة النقص في المياه العذبة والطاقة.