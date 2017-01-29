فصل الكهرباء عن مناطق في اربد وجرش الاحد.. اسماء
اخبار الاردن - تقوم شركة كهرباء محافظة اربد بفصل التيار الكهربائي يوم الاحد الموافق 29/1/2017 عن المناطق التالية :
محافظة جرش:
- تجمع ريف القصر في ساكب.
- الخشيبة .
- حميد والكرم.
- ام حصماصة.
- المراجم.
- غريسا.
- خريسان.
- الحصب.
- سميران.
- عين نمره.
- تجمع حنان العساف.
- تجمع محمد عبد الجواد وتجمع محمد حسونة وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءا.
مدينة اربد:
- محول المثنى في ضاحية الحسين وجميع مشتركين ثلاثة فاز وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الرابعة والنصف مساءا.
- محول الدبوري في شارع الثلاثين وجميع مشتركين ثلاثة فاز وذلك من الساعة التاسعة والنصف ولغاية الساعة العاشرة صباحاً.
محافظة اربد:
- بيت يافا.
- تجمع طريق البترول بيت يافا.
- تجمع المناصرة وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء.