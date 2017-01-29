فصل الكهرباء عن مناطق في اربد وجرش الاحد.. اسماء

اخبار الاردن - تقوم شركة كهرباء محافظة اربد بفصل التيار الكهربائي يوم الاحد الموافق 29/1/2017 عن المناطق التالية :

محافظة جرش:

- تجمع ريف القصر في ساكب.

- الخشيبة .

- حميد والكرم.

- ام حصماصة.

- المراجم.

- غريسا.

- خريسان.

- الحصب.

- سميران.

- عين نمره.

- تجمع حنان العساف.

- تجمع محمد عبد الجواد وتجمع محمد حسونة وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءا.

مدينة اربد:

- محول المثنى في ضاحية الحسين وجميع مشتركين ثلاثة فاز وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الرابعة والنصف مساءا.

- محول الدبوري في شارع الثلاثين وجميع مشتركين ثلاثة فاز وذلك من الساعة التاسعة والنصف ولغاية الساعة العاشرة صباحاً.

محافظة اربد:

- بيت يافا.

- تجمع طريق البترول بيت يافا.

- تجمع المناصرة وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء.