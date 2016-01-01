الجامعات تنسب بقبول 32.6 ألف طالب على الفصل الثاني

اخبار الاردن - نسبت الجامعات الرسمية بقبول (32618) طالبا وطالبة على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2016-2017، المخصصة لخريجي الدورة الشتوية من امتحان الثانوية العامة، منهم (20155) على البرنامج العادي و(12463) على البرنامج الموازي.



وأظهرت معلومات حصلت عليها «الرأي» من مصادر مطلعة ان جامعة اليرموك نسبت بقبول عدد طلبة في البرنامج الموازي اكثر من ضعيفة في البرنامج العادي، في حين ان هنالك ثلاثة جامعات (العلوم والتكنولوجيا، ال البيت، الطفيلة التقنية) التزموا بالنسبة التي تحددها اسس القبول.



وتشترط اسس القبول في البند الحادي عشر منه على ان لا يتجاوز عدد الطلبة المقبولين في تخصصات الجامعة في البرامج الموازي عن (30%) من نسبة الطلبة المقبولين في البرامج العادية.



وبحسب المصادر ، فقد نسبت الجامعة الاردنية بقبول (5735) طالبا على الفصل الثاني منهم (1050) في فرع الجامعة بالعقبة.



وبحسب احصائيات، فقد نسبت «الاردنية» بقبول (2540) طالبا في البرنامج العادي و(2145) في البرنامج الموازي، في مركزها الرئيس، بينما نسبت بقبول (630) في البرنامج العادي لفرع العقبة و(420) على الموازي.



اما بالنسبة لجامعة اليرموك، فقد نسب للقبول فيها على البرنامج العادي (450) طالبا في البرنامج العادي و(1200) في الموازي. اما العلوم والتكنولوجيا نسبت بقبول (1275) في العادي و(475) في الموازي. اما مؤتة نسبت بقبول (1520) في البرنامج العادي و(1065) في الموازي.



اما الجامعة الهاشمية، فقد نسبت بقبول (2520) طالبا على البرنامج العادي مقابل (1170) في الموازي، اما جامعة ال البيت نسبت بقبول (1850) في البرنامج العادي و(609) في البرنامج الموازي. اما البلقاء التطبيقية فقد نسبت بقبول (4645) طالبا في البرنامج العادي، بما فيها (120) طالبا لاكاديمية الامير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية و(3135) في البرنامج الموازي.



اما جامعة الحسين بن طلال، فقد نسبت بقبول (3045) طالبا في البرنامج العادي و(1740) في البرنامج الموازي اما الطفيلة التقنية، فقد نسبت بقبول (1680) في العادي (504) في الموازي.



يشار الى ان القبول في الجامعة الالمانية- الاردنية يكون مباشر وليس ضمن قائمة القبول الموحد.



وبحسب القبول السنوي لخريجي الدورة الشتوية، فإن يكون مشروط بتحقيق الحد الادنى لمعدل القبول التنافسي على الفصل الاول على مستوى التخصصات، الى جانب انه لا يخصص مقاعد في التخصصات الطبية التي يكون نظام الدراسة فيها سنويا.



وعليه، فإن عمليات الاشتراط، قد تحد من امكانية القبول للطلبة في بعض التخصصات لارتباطها بمعدلات القبول على الفصل الاول، الامر الذي استغلته الجامعات لصالح القبول في البرامج الموازية، التي لا يشترط للقبول ضمنها ما يشترط على القبول في البرنامج العادي.



يذكر ان تحديد عدد الذين سيقبلون في الجامعات من صلاحية مجلس التعليم العالي في ضوء تنسيب الجامعات، إذ ينتظر ان يناقش المجلس في جلساته المقبلة تنسيبات الجامعات واتخاذ قرار بعدد الطلبة المسموح بقبولهم على الفصل الثاني.



وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي في تصريحات صحفية في وقت سابق عن توجهات لتخفيض عدد الطلبة المقبولين في تخصصات راكدة ومشبعة وزيادة عدد الطلبة المقبولين في تخصصات تقنية على مستوى الدبلوم، الى جانب التخفيض التدريجي للقبول الجامعي من خلال قائمة التجسير بنسبة (5%) سنويا ليتم الغاء قائمة التجسير بعد اربع سنوات.