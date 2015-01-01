الصين توافق على كفالة مشروع انتاج الكهرباء من الصخر الزيتي

اخبار الاردن - وافقت الحكومة الصينية على كفالة أول مشروع من نوعه في المملكة لاستغلال مصادر الصخر الزيتي المحلية لإنتاج الكهرباء لشركة العطارات للطاقة ( إنيفنت الاستونية ) بقدرة 470 ميجاواط وبكلفة 2.1 مليار دولار.



وأكد مصدر فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ» الرأي» ، ان شركة العطارات للطاقة (انيفنت الاستونية ) ستتوصل إلى القفل المالي المطلوب خلال الاسبوعين المقبلين، للمشروع المحطة التي تعادل نحو 20 بالمئة من الطاقة المولدة في المملكة.



وبين المصدر ان الشركة ستنتقل إلى مرحلة البناء في غضون الاسابيع القليلة المقبلة، بعد عملية الاقفال المالي، لتبدأ عملية الانتاج التجاري للطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بعد 30 شهرا من عملية الاقفال المالي.



وتوقع ان تبدأ محطة الكهرباء بإنتاج الطاقة للاستهلاك المحلي في النصف الثاني من العام 2019.



وتنفذ في المملكة نوعين من المشاريع في مجال الصخر الزيتي في المملكة يضم النوع الأول، تقنية الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية بقدر 470 ميجاواط بكلفة تتجاوز ملياري دولار، والذي تنفذه شركة العطارات للطاقة ( إنيفنت الاستنونية).



يذكر أن اتفاقيات تمويل المشروع تمت خلال زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى الصين، حيث تم توقيع اتفاقية التمويل بقيمة 1.7 مليار دولار كمرحلة أولى وتتيح إنشاء محطة كهرباء.



فيما يشكل النوع الثاني تقنية ( التقطير السطحي) في مجال الصخر الزيتي لإنتاج النفط، والتي تتم من خلال تقنية تقوم على اذابة الصخور الزيتية، والذي تقوم عليه شركة شل العالمية، حيث بدأت شركة شكل العالمية بالعمل منذ العام 2015 باجراء تجارب الحرق للصخر الزيتي على اعماق مختلفة، ومع الانتهاء من التجارب وبناء عليها سوف تتخذ شركة شل قرار الاستثمار التجاري في الصخر الزيتي.



ويتواجد مخزون الصخر الزيتي في حوالي 60 بالمئة من مساحة الأردن، بما لايقل عن 70 مليار طن من الصخر الزيتي ويعتبر الاردن في المرتبة الرابعة من حيث كمية المخزون عالمياً، والصخر الزيتي هو من الصخور الرسوبية التي يتم تعدينها بطرق التعدين التقليدية ومن ثم تسخينها لإنتاج النفط أو إحراقها لتوليد الكهرباء.



وترتبط المملكة إلى جانب اتفاقيات امتيازعدة شركات، بثماني مذكرات تفاهم مع شركات اخرى لاستكشاف الصخر الزيتي في الاردن، حيث ان التنوع والمزيج من المستثمرين في الاردن عامل مهم على تحقيق غاية الاستفادة من موارد الصخر الزيتي غير المستغلة في الاردن.



وادرك الأردن أهمية الحد من اعتماده على مصادر الطاقة المستوردة من خلال الاستكشاف والتطوير لمصادر الصخر الزيتي الوفيرة والعمل على تنويع مصادر الطاقة الاخرى بما فيها الطاقة المتجددة (الشمس والرياح ) والغاز الطبيعي المسال اضافة إلى الطاقة النووية، حيث يستورد الاردن مايقارب 96 بالمئة من إحتياجاته من النفط والغاز مما يشكّل عبئاَ على كاهل الإقتصاد المالي الأردني.