توقف المحطات عن التزود بالمحروقات و"المقاييس" تحذر

اخبار الاردن - تتوقف الشركات الموردة للمحروقات، الثلاثاء، عن تزويد محطات المحروقات بحاجتها، بالأسعار المعمول بها حاليا، بسبب نية الحكومة رفع أسعارها، والتوجه لفرض ضريبة مقطوعة على البنزين، خشية امتناع المحطات عن البيع، نظرا لفرق السعر.

وتبيع الشركات الموردة للنفط في الأردن (جوبترول، توتال والمناصير)، المشتقات النفطية للمحطات، في اليوم الأخير من كل شهر، بالسعر المحدد للشهر القادم، في حال التوجه لرفع أسعار المحروقات.

وقال مصدر نيابي إن الحكومة ستبدأ بفرض ضريبة مقطوعة على البنزين بنوعيه (90-95)، بداية شهر شباط المقبل.

وأضاف المصدر، أن الأمور ليست واضحة لدى الحكومة، بعد، إزاء فرض الخمسة قروش، خلال الشهر المقبل، أو تقسيمها على دفعتين.

وكان عضو لجنة القطاع الخاص بتحديد أسعار المشتقات النفطية، توقع في وقت سابق، ارتفاع أسعار المشتقات في الأردن، شباط المقبل، بواقع قرشين على بنزين 90، وثلاثة قروش على بنزين 95، وقرشا ونصف على السولار والكاز.

في هذه الأثناء، حذر مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن، من امتناع محطات المحروقات، عن بيع مخزونها، نهاية الشهر الحالي.

وقال الزبن إن "المواصفات والمقاييس" سترسل موظفيها لمراقبة، 598 محطة محروقات، موزعة على مختلف محافظات الأردن، الثلاثاء، الذي يصادف اليوم الأخير من الشهر.خبرني