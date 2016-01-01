الريال يبتعد بالصدارة بثلاثية سوسيداد.. صور وفيديو

اخبار الاردن - ابتعد ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، بعد فوزه مساء الأحد، على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 3-0 على ملعب ملعب سانيتاجو برنابيو في الجولة الـ20 من المسابقة.



وأحرز ماتيو كوفاسيتش، وكريستيانو رونالدو، وألفارو موراتا، أهداف ريال مدريد في الدقائق 38، و51، و82 على الترتيب.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن برشلونة وإشبيلية، صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب، علما بأن الفريق الملكي لديه مباراة مؤجلة يمكنه توسيع الفارق بها.



واستغل الميرنجي بذلك تعثر منافسيه في وقت سابق من اليوم، إذ فشل البارسا في الفوز على ريال بيتيس، واكتفى بالتعادل 1-1، بينما خسر الفريق الأندلسي على يد إسبانيول بنتيجة 1-3.



واعتمد ريال مدريد على طريقة اللعب 4-3-3 بوجود لوكاس فاسكيز إلى جانب كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة في خط الهجوم، فيما حافظ دانيلو على مكانه كظهير أيمن رغم أدائه الكارثي في الآونة الأخيرة، وعاد رافاييل فاران إلى التشكيل الأساسي ليقف إلى جانب سيرجيو راموس في عمق الدفاع.



من ناحيته، انتهج مدرب سوسيداد أوزيبيو ساكريستان طريقة اللعب ذاتها، معتمدا على الثلاثي ويليان وميكيل أويارزابال وخوانمي في المقدمة، وقاد خط الدفاع الدولي الإسباني أنيجو مارتينيز.



كاد سوسيداد يباغت ريال مدريد بهدف مبكر عندما تلكأ راموس في إبعاد الكرة من أمام إيارزابال الذي مرر كرة أبعدها فاران من أمام المرمى، واستطاع الفريق الضيف مجاراة مضيفه خصوصا في وسط الملعب بوجود ثنائي ريال مدريد السابق أسير إيارامندي وسيرجيو كاناليس، لكن دون أن يشكل تهديدا بمعنى الكلمة على مرمى حارس ريال كيلور نافاس.



أما ريال فتأخر في الدخول إلى أجواء المباراة رغم نشاط فاسكيز على الطرفين مدعوما بتحركات واخترقات كوفاسيتش.



وانسل فاسكيز في إحدى المرات من الجانب الأيمن قبل أن يمرر كرة أمام المرمى أبعدها الدفاع، ثم أبعد نافاس ركلة حرة سددها ويليان، قبل أن يجرب كاناليس حظه بالتسديد من بعيد، بيد أن كرته الضعيفة تهادت في أحضان الحارس الكوستاريكي.



وبدا رونالدو بطيئا في هجوم ريال مدريد، وشق طريقه قبل أن يسدد كرة غير مركزة وسط صافرات الاستهجان المدريدية، قبل أن يلعب دور صانع اللعب، حيث هيأ كرة بينية إلى كوفاسيتش الذي انفرد بالمرمى وسدد على يمين حارس سوسيداد مسجلا الهدف الأول.



وقبل نهاية الشوط الأول، اقترب سوسيداد من معادلة النتيجة بعد مجهود مشترك بين كاناليس وخوانمي الذي استلم الكرة داخل منطفة الجزاء وسدد بجوار المرمى.



هدفان ملغيان وطرد



وبدأ ريال مدريد الشوط الثاني معتمدا على الهجمات الخاطفة السريعة التي أثمرت عن هدف ثان، عندما رد كوفاسيتش الجميل لرونالدو بتمريرة سريعة، فما كان من البرتغالي إلا أن يضع الكرة بهدوء فوق الحارس رولي.



أجرى ريال سوسيداد تبديلا هجوميا دخل على إثره المكسيكي كارلوس فيلا مكان إيارزابال، ثم خارج ويليان ودخل مكانه خافيير بريتو، دون أن تتحسن فاعلية الفريق الباسكي الهجومية.



في المقابل، أخرج مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، مواطنه بنزيمة، وأشرك مكانه موراتا، الذي أحرز هدفا برأسه في الدقيقة 72 ألغاه الحكم بداعي التسلل.



وفقد سوسيداد الأمل في العودة بالنتيجة بعدما لعب بصفوف منقوصة منذ الدقيقة 72، إثر تلقي مارتينيز البطاقة الصفراء الثانية.



وخرج كوفاسيتش من الملعب وسط تصفيق حار من الحضور ليدخل إيسكو بدلا منه، وترك موراتا بصمته على أحداث اللقاء بالهدف الثالث قبل النهاية بثماني دقائق، بعدما قابل برأسه عرضية فاسكيز من الناحية اليسرى ليدكها في الشباك.



وفي الدقيقة الأخيرة ألغى الحكم هدفا آخر، وهذه المرة لرونالدو، لوجوده في موقف تسلل.























































