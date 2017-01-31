الوفيات 2017-1-31
منذ 12 ساعة 51 دقيقة
اخبار الاردن -
- احمد سالم المبيضين - بلدة الثنية
- ناديا حبيب رباحيه هلسه - دابوق
- إنعام أحمد السيد شاهين - السلط
- جودت كامل محمد الدجاني - جمعية خليل الرحمن
- خديجة احمد اللحام الجرادات - اربد
- عبدالله حسن رمضان البحيصي - الزرقاء
- نوال قدري اليوسف الكلوب - السلط
- فادي بسام نقولا القسوس - خلدا
- امينه محمد عيسى ابو سعد - جبل الحسين
- حياة عباس رضا - طبربور
- رندا فريد شكري القاري - العبدلي
- ختام قاسم البسطامي - ضاحية الحسين
- رأفت عبدالحميد نايف عناب - اربد
انا لله وانا اليه راجعون