رداً على ترامب.. مطارات أمريكا تتحول لمساجد- فيديو وصور

اخبار الاردن - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، تظهر جماعات من المسلمين يصلون في مطارات أمريكا، ردا على النزعة العنصرية التي تسبب ترامب في إشعال جذوتها ضد المسلمين.