"داعش" يطلب إخلاء "الركبان والرويشد" ويهدد باقتحامهما

اخبار الاردن - قالت تنسيقيات ومواقع اخبارية سورية معارضة ان تنظيم داعش نشر الثلاثاء مناشير في مخيم الركبان على الحدود السورية الاردنية ، يطالب فيها المدنيين بإخلاء المخيم تمهيدا لاقتحامه .

وجاء في نص المناشر مطالبة لـ"عوام المسلمين" في مخيمي الركبان والرويشد بإخلاء المخيمات وما حولها على السواتر على الحدود السورية الأردنية بأقصى سرعة ممكنة .

وقال التنظيم انه تبين له تجنيد ابناء هذين المخيمين في معسكرات أميركا وبريطانيا عن طريق وكلائهم الجيش الحر، مشيرا الى ان قرر اجتياح المنطقة .

وقال التنظيم انه " بهذا البيان تبرئنا من كل دم مسلم " .

ونقلت تقارير سورية عن احد الناشطين الاعلاميين في المنطقة قوله ان اغلب سكان المخيم لا يصدقون ما جاء المنشور ، ويعتبرون انها محاولة لترحيلهم ، لكي لا تصلهم المساعدات الانسانية ، لكن الواضح وبحسب المعلومات الأولية فإن التنظيم هو المسؤول عن هذه المناشير وأنه بالفعل يخطط لاقتحام المنطقة والدخول في اشتباكات مباشرة مع فصائل المعارضة التي يعتبرها العدو الأول له بالمنطقة، وخاصة جيش العشائر المسؤول عن حماية المخيم، ونية التنظيم ظهرت في التفجيرات التي استهدفت المخيم خلال الأسابيع الماضية .

يذكر ان سيارة مفخخة استهدفت مدخل سوق مخيم الركبان في 21 من الشهر الجاري ، ما أدى لمقتل 5 مدنيين وإصابة 30 آخرين معظمهم أطفال ونساء ، ونقل بعضهم إلى الداخل الأردني لتلقي العلاج ، واعلن بعد ذلك داعش مسؤوليته عن التفجير.