ثلاثون مليارا في بنوكنا ونستجدي الإستثمار !

تقول الأنباء أن حجم ودائع ومدخرات الاردنيين في بنوك الاردن تخطى حاجز الثلاثين مليار دينار , وهي أموال تعود على مالكيها زادهم الله من فضله بفوائد تقارب خمسة بالمائة أكثر أو أقل بقليل ,وهم سعداء بذلك , إذ لا حاجة بهم لتوظيف ولو جزء منها في إستثمارات محلية تفتح فرص عمل لمواطنيهم , ما دام عائدها مضمونا ولا يكلفهم أي جهد يذكر سوى إيداعها في البنوك ! .

عمليا نستدين نحن الفقراء لله والحمد لله , جزءا كبيرا من هذه الاموال من بنوكهم لنتدبر أمور حياتنا مقابل فوائد عالية تعود عليهم وعلى البنوك بأرباح مجزية تسعدهم , وتهد حيلنا نحن في المقابل , إذ ليس بمقدور أي منا أن يعيش عيش الكفاف دون أن يلجأ إلى تلك البنوك التي نقدم لها رواتبنا وبيوتنا رهونات لضمان التسديد وحفظ أموال المودعين التي تتكفل دولتنا بضمان سلامتها .

الغريب أن هؤلاء الموسرين الاردنيين شركاءنا في الوطن , لا يفكرون ولا يلتفتون إلى إمكانية إستثمار ولو جزء يسير من مدخراتهم تلك , في إقامة مشروعات إنتاجية تشغيلية في أي من محافظات الوطن التي تعاني الامرين فقرا وبطالة وشظف عيش , حتى وهم يتفرجون على حال البلد وبطالة شبابه ومحاولات حكوماته المستمرة إستقطاب شيء من إستثمارات أجنبية علها تفتح فرص عمل تسد رمق العيش لإخوانهم فقراء البلد الذين صاروا هم الاغلبية الساحقة ! .

هذه الاموال ملك لأصحابها , هذا صحيح , لكنها أموال أردنية مصدرها الاول هو الاردن , وما يضاف إليها من عوائد بنكية هو آت من دمائنا وكدنا نحن الفقراء لله , ندفعه صاغرين فوائد لقروضنا التي نستدينها لتعليم أولادنا وتصريف شؤون معيشتنا في ظروف غاية في الصعوبة ! .

بأمانة , فإن على الحكومة أن تحاول إن إستطاعت , إقناع هؤلاء المودعين الموسرين بإستثمار جزء من أموالهم في بلدهم , بدلا من مواصلة إستجداء الإستثمار الاجنبي , ومنهم من يستثمر أموالا طائلة خارج الاردن ولا يحتفظ في الاردن سوى بمبالغ بسيطة كمصروف جيب لا أكثر .