الوفيات 2017-2-1
منذ 2 ساعة 59 دقيقة
اخبار الاردن -
- وفاء لطفي محمد حجاوي - الزرقاء
- برهان كمال ابراهيم الجيوسي - جبل عمان
- رجائي يوسف هيشان المعشر - السلط
- صياح ابراهيم سلمان العمارين - الكرك
- عطا محمد حسن الوحوش - ناعور
- معين نعيم سعيد حداد - اربد
- موسى يوسف علي ابو سيسي - جبل القصور
- مسلم محمود شريم - جبل عمان
- محمد عبدالرحمن طبيشات - اربد
- ناصر يوسف خليل الهلسه - الصويفية
- حياة أديب حسن البيتموني - مرج الحمام
- عفاف “محمد حمزة” بدير - الشميساني
- نائل احمد سالم خليفات - السلط
- منذر محمود الوريكات العدوان - ابونصير
انا لله وانا اليه راجعون