الغاء فكرة اقتطاع دينارين على تطبيقات التواصل الاجتماعي
منذ 8 ساعة 47 دقيقة
اخبار الاردن - كشف مصدر مسؤول أن الحكومة قررت التراجع عن فرض ضريبة خاصة كرسم اشتراك شهري بدل استخدام الاتصالات عبر تطبيقات (واتس اب) ، (فايبر) و(الفيس بوك).
وكانت وزارة الإتصالات قد اقترحت فرض ضريبة خاصة تبلغ ديناران على المكالمات الصوتية بإستخدام هذه التطبيقات، يذهب نصفها لدعم الخزينة والنصف الآخر لشركات الإتصالات.
وكانت وزارة الإتصالات قد اقترحت فرض ضريبة خاصة تبلغ ديناران على المكالمات الصوتية بإستخدام هذه التطبيقات، يذهب نصفها لدعم الخزينة والنصف الآخر لشركات الإتصالات.