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الغاء فكرة اقتطاع دينارين على تطبيقات التواصل الاجتماعي

منذ 8 ساعة 47 دقيقة
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الغاء فكرة اقتطاع دينارين على تطبيقات التواصل الاجتماعي

اخبار الاردن - كشف مصدر مسؤول أن الحكومة قررت التراجع عن فرض ضريبة خاصة كرسم اشتراك شهري بدل استخدام الاتصالات عبر تطبيقات (واتس اب) ، (فايبر) و(الفيس بوك).

وكانت وزارة الإتصالات قد اقترحت فرض ضريبة خاصة تبلغ ديناران على المكالمات الصوتية بإستخدام هذه التطبيقات، يذهب نصفها لدعم الخزينة والنصف الآخر لشركات الإتصالات. 

 




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