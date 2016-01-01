الزرقاء: قتل شقيقه المعاق طمعا بالميراث و"غلّة" التسول

اخبار الاردن - انهى مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي محمد بديرات التحقيق بقضية قاتل شقيقه ' من ذوي الاحتياجات الخاصة ' طعنا من اجل الاستيلاء على حصته بالميراث، محيلا ملف القضية الى مساعد النائب العام للمصادقة عليها.

واسند القاضي البديرات تهمة القتل العمد وجنحة حيازة ادوات ضاره وحادة للقاتل للمتهم الموقوف على ذمة القضية منذ تشرين ثاني من عام 2016 .

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن المتهم الذي يعمل فني تمديدات كهربائية، كان قد ذهب الى منزل شقيقه المغدور الذي يعاني من أمراض الصرع والإعاقة الجسدية، ويخرج دائما للتسول، ويعيش لوحده في غرفة مهجورة في منطقة الهاشمية حيث كان شقيقه القاتل يأخذ بعض المبالغ المالية التي يجمعها المغدور عنوة.

وأضاف المصدر أن طمع القاتل بان يحوز على جميع المبالغ التي بحوزة المغدور اضافة الى استيلاءه على حصته من الميراث حيث سولت له نفسه قتل اخيه بالخلاص منه.

وتابع المصدر أنه وفي تشرين اول من عام 2016 قام القاتل بأخذ سكين من منزله وتوجه الى حيث ينام المغدور في غرفته فوجده نائما وقام بإيقاظه وسأله ما لديه من مبالغ مالية حيث قام المغدور باعطاءه مبلغ 10 دنانير إلا ان القاتل استهل سكينه الذي احضرها معه وأجهز عليه طعنا في العنق وتركه مضرجا بدمائه وغادر تحت جنح الظلام متوجها الى منزله.