واشنطن توجه تحذيرا "رسميا" لإيران

اخبار الاردن - كشف مستشار الامن القومي الاميركي مايكل فلين عن سياسة اميركية اكثر تشددا حيال ايران الاربعاء اذ دان التجربة الصاروخية التي اجرتها الجمهورية الاسلامية مؤخرا ووجه "تحذيرا رسميا لايران".



وقال فلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الاميركية، "اعتبارا من اليوم، نوجه الى ايران تحذيرا رسميا".



واذ اعتبر ان اختبار ايران الصاروخي يشكل انتهاكا للقرار الدولي 2231، اكد ان "ادارة (الرئيس السابق باراك اوباما) اخفقت في الرد بشكل كاف على سلوك طهران الضار".



واضاف ان "ادارة (الرئيس دونالد ترامب) تدين افعالا مماثلة من شانها اضعاف الامن والازدهار والاستقرار في الشرق الاوسط وخارجه وتعريض حياة اميركيين للخطر".



وجاء هذا الموقف بعد ساعات من جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الامن الدولي بناء على طلب واشنطن التي تؤكد ان الاختبار الصاروخي حصل الاحد.



والثلاثاء، دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة الى عدم البحث عن "ذريعة" لاحداث "توتر جديد" بين البلدين، وذلك بعد مرسوم ترامب الذي يحظر على الايرانيين ومواطني ست دول اخرى مسلمة من دخول الولايات المتحدة. (أ ف ب)