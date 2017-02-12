صندوق الحج يفتح باب التسجيل للمدخرين

اخبار الاردن - اعلن صندوق الحج للادخار والاستثمار عن بدء التسجيل الأولي لموسم حج 1438هـ من خلال الموقع الالكتروني( https://hajj.gov.jo).

ويحق للمدخرين الذين استكملوا مبلغ (3000) ثلاثة آلاف دينار في رصيدهم لغاية تاريخ 31/10/2014م التسجيل عبر الموقع الالكتروني الخاص بذلك.

ويشترط حتى يقبل التسجيل .ن تكون الأنثى التي ترغب باصطحاب محرم معها قد استكملت مع محرمها مبلغ (3000) ثلاثة ألاف دينار لكل منهما لغاية تاريخ 31/10/2014م, أو أن يكون في رصيد الأنثى مبلغ (6000) ستة ألاف دينار لها ولغايات اصطحاب المحرم حسب رغبتها.

كما يشترط إذا كانت الأنثى مستكملة مبلغ (3000) ثلاثة آلاف دينار قبل تاريخ 31/10/2014م, والمحرم مستكمل مبلغ (3000) ثلاثة ألاف دينار بعد تاريخ 31/10/2014م , يعتمد على ضوء ذلك تاريخ استكمال المحرم وبذلك لا يصدر لهما تصريح حج لهذا الموسم .

وفي حالة انطباق الشروط على الأنثى ولم تنطبق على المحرم ورغبت في الحج وحدها فلها ذلك عند التسجيل الأولي.

و في حالة عدم انطباق الشروط على الأنثى وانطبقت على المحرم فلا يحق للمحرم المطالبة بخروجها معه .

واذا انطبقت الشروط على المدخر ولم يقم بالتسجيل الاولى على الموقع الالكتروني خلال الفترة المحددة للتسجيل يفقد حقه بالحج لهذا الموسم .

وويغلق باب التسجيل يوم الاحد الموافق 12/2/2017.