"الإتصالات الأردنية" تتبرع لصندوق أسر الشهداء بربع مليون

اخبار الاردن - تبرعت شركة الاتصالات الأردنية – orange jordan بمبلغ 250 ألف دينار أردني دعماً لصندوق أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، التزاماً منها بدعم الجهود الوطنية لمواجهة مختلف التحديات والأعباء، واستكمالاً للشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.



كما يأتي هذا التبرع انطلاقاً من حرص الشركة وسعيها المتواصل للارتقاء بمسؤوليتها المجتمعية، وتأكيداً لثقة الشركة بنجاح المبادرة، وتعزيز أمن واستقرار المملكة بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.





