منحة قمح أميركية للأردن بقيمة 100 ألف طن

اخبار الاردن - وقعت الحكومتان الأردنية والأميركية أمس اتفاقية منحة القمح الأمريكية للعام 2017، بقيمة 100 ألف طن ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.



ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري و مساعد وزير الزراعة الاميركية جوزلين براون، بحضوروزير المياه والري المهندس حازم الناصر، ونائب السفيرة الأمريكية في عمان.



وقال الفاخوري إن الإعلان عن هذه المنحة الاستثنائية (وللمرة الرابعة) جاء في ظل تفهم الجانب الأمريكي للتحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وتقديراً لجهود الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك ولمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن، وللمساهمة في التخفيف من أعباء استضافة اللاجئين السوريين في المملكة، وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن من منطلق تقديم الأردن لسلعة عامة كونية بالإنابة عن المجتمع الدولي، حيث سيتم توريد القمح على دفعتين الأولى في شهر ايار القادم والشحنة الثانية خلال شهر تموز او آب.



وأكد الفاخوري ان الحكومة الأردنية تتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.



وقد تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على استغلال عوائد بيع القمح لتنفيذ مشروع الشيدية-الحسا/عمان المرحلة الأولى في قطاع المياه، والذي سيكون رديفاً استراتيجياً لمشروع ناقل البحرين من خلال استغلال المياه العميقة، حيث أتاح اللقاء الذي سبق توقيع الاتفاقية فرصة لاطلاع الوفد الأمريكي الضيف على سير العمل بمشروع ناقل البحرين والجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع بالنظر إلى شح هذا المورد كون الأردن ثاني أفقر دولة في العالم في هذا الجانب، إضافة إلى أهمية المشروع في حماية البحر الميت بيئياً وسياحياً واقتصادياً وتراثياً، وكذلك في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.



قدم الفاخوري الشكر للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، على الدعم المتواصل المُقدم للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.



و استفادت المملكة خلال العامين 2011-2012 من منحتي قمح مقدمتين من الحكومة الأمريكية للمملكة بقيمة (50) ألف طن لكل منهما، تبلغ قيمتهما الإجمالية حوالي (36) مليون دولار، علماً بأنه قد تم منح استثناء للمملكة للاستفادة من هاتين المنحتين، حيث أن منح القمح المقدمة من الحكومة الأمريكية تخصص عادةً للدول الأكثر فقراً، والتي لا تعتبر المملكة من ضمنها، مع الإشارة إلى أن هاتين المنحتين ساهمتا في تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح، وساهمتا أيضاً في تنفيذ مشروع سد الكرك، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً في منطقة وادي الأردن.



كما استفادت المملكة خلال العام 2015 من منحة قمح أخرى مقدمة من الحكومة الأمريكية بقيمة (100) الف طن، تبلغ قيمتها حوالي (25.1) مليون دولار، حيث تساهم هذه المنحة في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الحيوية ذات الأولوية الواردة في الموازنة العامة في قطاعي الزراعة والمياه، إضافةً إلى دعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وأثنى وزير التخطيط والتعاون الدولي على المساعدات التي وفرتها الولايات المتحدة للأردن والتي كان لها قيمة مضافة ساعدت في تنفيذ برامج الأردن الإصلاحية والتنموية وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية.