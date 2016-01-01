"الصحة" تحقق مع طبيب شتم والدي الوزير.. فيديو

اخبار الاردن - تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " فيديو لملاسنة نشبت بين مراجع لمستشفى الأمير حمزة الحكومي وأحد الاطباء تلفظ خلالها الطبيب بألفاظ لا تليق بحق سمعة وزارة الصحة وكادرها الطبي منها "روح لوزير الفضلات" اضافة لسب والدي الوزير.

اخبار الاردن - تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " فيديو لملاسنة نشبت بين مراجع لمستشفى الأمير حمزة الحكومي وأحد الاطباء تلفظ خلالها الطبيب بألفاظ لا تليق بحق سمعة وزارة الصحة وكادرها الطبي منها "روح لوزير الفضلات" اضافة لسب والدي الوزير.

اخبار الاردن - تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " فيديو لملاسنة نشبت بين مراجع لمستشفى الأمير حمزة الحكومي وأحد الاطباء تلفظ خلالها الطبيب بألفاظ لا تليق بحق سمعة وزارة الصحة وكادرها الطبي منها "روح لوزير الفضلات" اضافة لسب والدي الوزير.