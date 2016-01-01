"الصحة" تحقق مع طبيب شتم والدي الوزير.. فيديو
منذ 13 ساعة 10 دقيقة
اخبار الاردن - تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " فيديو لملاسنة نشبت بين مراجع لمستشفى الأمير حمزة الحكومي وأحد الاطباء تلفظ خلالها الطبيب بألفاظ لا تليق بحق سمعة وزارة الصحة وكادرها الطبي منها "روح لوزير الفضلات" اضافة لسب والدي الوزير.
وفي وقت لاحق قال الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الازرعي ان مدير المستشفى الدكتور مازن نغوي قرر تشكيل لجنة للتحقق من الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطبيب.
وبين الازرعي ان المواطن تقدم بشكوى رسمية بحق الطبيب وقامت الوزارة بتحويلها للجهات المعنية للتحقيق فيما ورد فيها .