ترامب لا يستبعد الخيار العسكري مع إيران

اخبار الاردن - لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيار التحرك العسكري في التعامل مع التحديات الإيرانية، وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين البلدين إثر إجراء طهران تجربة إطلاق صاروخ باليستي وتوجيه إدارة ترامب تحذير رسمي لها.

وردا على سؤال حول إمكانية أن يفكر في الخيار العسكري، قال ترامب: "لا يوجد خيارات مستبعدة". وجاء ذلك في ختام لقاء، الخميس، مع مسؤولي شركة "هارلي ديفيدسون" في البيت الأبيض.

وكان رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني علي أكبر ولايتي أكد أن إيران لا تريد إذنا من أي بلد للدفاع عن نفسها، متعهدا بمواصلة الأنشطة الدفاعية بقوة، ردا على التحذير الذي وجهه مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي إلى إيران.

وقال ولايتي: "هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها شخص عديم الخبرة في أمريكا، إيران". وأضاف: "ترامب سيفهم بمرور الزمن أن إطلاق التصريحات الخاوية ضد إيران ستؤدي فقط إلى خفض مصداقيته أمام الرأي العام"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.(CNN)