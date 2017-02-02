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الوفيات 2017-2-2

منذ 10 ساعة 8 دقيقة
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الوفيات 2017-2-2

اخبار الاردن -

- عبدالله ماجد محمد العودة الزعبي - علان

- عواد عوده ايوب قموه - دابوق

- حبيب داوود حنا جبجي - خلدا

- عوني حسني محمد صالح غنام - طريق ياجوز

- ليديا خضر نقولا سعادة - جبل عمان

- حياة احمد سعيد شاتيلا - الشميساني

- هند اسحق عبدالله قسيس - الصويفية

- ماهر عبدالرحيم محمد الواكد - المدينة الرياضية

- مناهي عبدالله فرح حداد - تلاع العلي

- عيسى جريس شاهين - الصويفية

- احمد المصطفى ابو حمور - زي

- عريفة احمد القصاص - ضاحية الحاج حسن

- نجاة خلف حامد قطيش - ديوان آل الخواجا

- وليد عبدالرحمن الشيخ اسماعيل صالح عجاج - حي نزال

- فريال مصطفى جرار - الذراع الغربي

انا لله وانا اليه راجعون




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