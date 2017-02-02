الوفيات 2017-2-2
منذ 10 ساعة 8 دقيقة
اخبار الاردن -
- عبدالله ماجد محمد العودة الزعبي - علان
- عواد عوده ايوب قموه - دابوق
- حبيب داوود حنا جبجي - خلدا
- عوني حسني محمد صالح غنام - طريق ياجوز
- ليديا خضر نقولا سعادة - جبل عمان
- حياة احمد سعيد شاتيلا - الشميساني
- هند اسحق عبدالله قسيس - الصويفية
- ماهر عبدالرحيم محمد الواكد - المدينة الرياضية
- مناهي عبدالله فرح حداد - تلاع العلي
- عيسى جريس شاهين - الصويفية
- احمد المصطفى ابو حمور - زي
- عريفة احمد القصاص - ضاحية الحاج حسن
- نجاة خلف حامد قطيش - ديوان آل الخواجا
- وليد عبدالرحمن الشيخ اسماعيل صالح عجاج - حي نزال
- فريال مصطفى جرار - الذراع الغربي
انا لله وانا اليه راجعون