شاب يقتل والده خنقا بـ"شماغ" في عمّان
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اخبار الاردن - قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الخميس، توقيف شاب عشريني 15 يوميا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل جويدة، على خلفية قتله والده الستيني خنقا بواسطة" شماغ " وتركه داخل مركبته في ضاحية الياسمين بعد تخطيط مسبق لقتله منذ اسبوع.
وفي التفاصيل قال مصدر مقرب من التحقيق ان المغدور يبلغ من العمر 65 عاما فيما يبلغ ابنه الجاني 25عاما كان قد خطط منذ اسبوع للخلاص من والده الذي ادعى اثناء التحقيق معه بانه يعامل الجاني معامله سيئة اضافة الى رفض العائلة لتناول" المجني عليه" المشروبات الروحية داخل منزل العائلة.
واضاف أن الجاني تحين الفرصة المناسبة يوم الثلاثاء واخذ مركبة والده الخاصة وعاد بها الا انه لم يغلق ابوابها حيث اختبأ بالمقعد الخلفي دون ان يلحظه والده المغدور الذي ركب بالمركبه ،لينقض عليه من وراءه ويضغط على عنق والده مستخدما الشماغ ،ونزل من المركبة دون ان يبدو عليه اي ارتباك وعاد الى المنزل.
واوضح المصدر ان الجثة عثر عليها في منطقة خالية بضاحية الياسمين وكان قد ظهر عليها علامات تشير الى وجود شبهة جنائية والذي اثبته تشريح الجثة التي تبين وحود كسر في العنق .
وبين المصدر ان الاجهزة الامنية توصلت الى الاشتباه بالابن الذي اعترف امام المدعي العام مدعيا ارتكابه الجريمة لمعاملة والده السيئة له.
واسند القاضي تهمتي القتل العمد مع سبق الاصرار والقتل الواقع على الاصول.