شاب يقتل والده خنقا بـ"شماغ" في عمّان

اخبار الاردن - قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الخميس، توقيف شاب عشريني 15 يوميا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل جويدة، على خلفية قتله والده الستيني خنقا بواسطة" شماغ " وتركه داخل مركبته في ضاحية الياسمين بعد تخطيط مسبق لقتله منذ اسبوع.

اخبار الاردن - قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الخميس، توقيف شاب عشريني 15 يوميا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل جويدة، على خلفية قتله والده الستيني خنقا بواسطة" شماغ " وتركه داخل مركبته في ضاحية الياسمين بعد تخطيط مسبق لقتله منذ اسبوع.

اخبار الاردن - قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الخميس، توقيف شاب عشريني 15 يوميا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل جويدة، على خلفية قتله والده الستيني خنقا بواسطة" شماغ " وتركه داخل مركبته في ضاحية الياسمين بعد تخطيط مسبق لقتله منذ اسبوع.

وفي التفاصيل قال مصدر مقرب من التحقيق ان المغدور يبلغ من العمر 65 عاما فيما يبلغ ابنه الجاني 25عاما كان قد خطط منذ اسبوع للخلاص من والده الذي ادعى اثناء التحقيق معه بانه يعامل الجاني معامله سيئة اضافة الى رفض العائلة لتناول" المجني عليه" المشروبات الروحية داخل منزل العائلة.

وفي التفاصيل قال مصدر مقرب من التحقيق ان المغدور يبلغ من العمر 65 عاما فيما يبلغ ابنه الجاني 25عاما كان قد خطط منذ اسبوع للخلاص من والده الذي ادعى اثناء التحقيق معه بانه يعامل الجاني معامله سيئة اضافة الى رفض العائلة لتناول" المجني عليه" المشروبات الروحية داخل منزل العائلة.

وفي التفاصيل قال مصدر مقرب من التحقيق ان المغدور يبلغ من العمر 65 عاما فيما يبلغ ابنه الجاني 25عاما كان قد خطط منذ اسبوع للخلاص من والده الذي ادعى اثناء التحقيق معه بانه يعامل الجاني معامله سيئة اضافة الى رفض العائلة لتناول" المجني عليه" المشروبات الروحية داخل منزل العائلة.