بيان السفارة الاميركية حول اجتماع الملك مع ترامب

اخبار الاردن - قالت السفارة الامريكية في عمان ان رئيس بلادها الجديد دونالد ترمب التزم بالمحافظة على استقرار الأردن وأمنه ورخائه .

واضافت السفارة في بيان اصدرته الجمعة، ان ترمب ثمن دور الاردن في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط بعدما قدم شكره الى جلالة الملك عبدالله .

واكدت السفارة ان ترمب تعهد ايضا بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاردن اضافة الى اشادته بالدور الاردني كنموذج للتسامح والاعتدال .

وألمح البيان الى احتمالية عقد قمة رسمية بين الزعيمين في المستقبل القريب.

وتاليا نص البيان:

بيان حول اجتماع الرئيس مع الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن

اجتمع الرئيس ترامب مع جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن خلال حفل إفطار الدعاء الوطني في واشطن العاصمة. وأعرب الرئيس عن التزام الولايات المتحدة باستقرار الأردن وأمنه ورخائه. وشكر الرئيس جلالة الملك على قيادته في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وأبرز الرئيس ترامب إسهامات الأردن الحاسمة لهزيمة داعش، وتم بحث إمكانية إقامة مناطق آمنة في سوريا. وأكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الأمن والشراكة الاقتصادية مع الأردن. وأكد الرئيس أيضا دور الأردن الأساسي كنموذجٍ للتسامح والاعتدال في المنطقة. وناقش الزعيمان عودة الملك إلى واشنطن في زيارة رسمية في المستقبل القريب.