جمعية قطر الخيرية تدعم متضرري الجوفة

اخبار الاردن - أكدت جمعية قطر الخيرية بأنها قامت بالاتصال مع وزارة التنمية الاجتماعية لبحث سبل التعاون في دعم واغاثة الأسر التي تضررت نتيجة انهيار العمارات السكنية في جبل الجوفة، بناء على طلب من سفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية.



,قال مستشار الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية صالح المري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن السفير القطري بادر بالاتصال بممثلية قطر الخيرية في الأردن فور ورود الأنباء عن حادثة انهيار البنايات في جبل الجوفة، وتمنيه التواصل مع الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية لدراسة المساهمة في تقديم العون والمساعدة الإنسانية للعائلات المتضررة.



وأكد المري أن ممثلية قطر الخيرية في الأردن تتواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية وأن الوزارة تبدي كل تعاون مع الممثلية وتقدم التسهيلات اللازمة والمعلومات، وأنها اطلعت على الخطة العاجلة التي نفذتها الوزارة في تأمين تلك العائلات منذ اللحظة الأولى للحدث.



وأضاف ان الخطوة المقبلة، التي ستسهم فيها قطر الخيرية إلى جانب وزارة التنمية الاجتماعية، تتضمن رصد المبالغ اللازمة لنقل الأسر من الشقق الفندقية إلى شقق سكنية لفترة محددة؛ لتتمكن الأسر من إعادة ترتيب أوضاعها وخصوصاً تلك الشقق التي اخليت احترازياً.



وقال المري ان الشعب القطري يقف دائما إلى جانب أخيه الشعب الأردني، الذي تربطه أواصر الأخوة والعروبة، مبينا أن الجمعية حرصت منذ تأسيسها على توجيه العديد من المساعدات الإنسانية والخيرية والتنموية إلى الأردن وتزايدت تلك المشاريع، خاصة في مواجهة أعباء اللجوء السوري، بالمساهمة في تقديم المساعدات للاجئين السوريين بالإضافة ألى تقديم المساعدات والبرامج لدعم المجتمعات المتضررة من اللجوء السوري.



وأشار إلى أن الممثلية تعمل من خلال شراكات مع المؤسسات الفاعلة في مجال الإغاثة والمشاريع التنموية وفي مقدمتها الهيئة الخيرية الهاشمية والصندوق الأردني الهاشمي، إذ تم تنفيذ برامج إغاثة وبرامج مساعدات نقدية وعينية تجاوزت أكثر من ثلاثة ملايين دولار، كما نفذت الجمعية مع الصندوق 155 مشروعاً انتاجياً لأسر في مختلف المحافظات الأردنية.



وتتطلع ممثلية قطر الخيرية في الأردن إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات والمؤسسات الفاعلة في تقديم العون والمساعدة للأسر العفيفة الأردنية واللاجئين السوريين بتوجيهات القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين، حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان وفي صدد توقيع اتفاقية مع صندوق المعونة الوطنية لتقديم المساعدات للأسر العفيفة الأردنية وكفالة الايتام.