إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول لأميركا

اخبار الاردن -ألغت السلطات الأميركية أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول (فيزا) منذ إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوم بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، بحسب ما كشفه دفاع الحكومة الأميركية في جلسة محكمة بولاية فيرجينيا.

وجاء الكشف عن الرقم ردا على سؤال لقاضي المحكمة عن عدد الأشخاص الذين تأثروا بالحظر الذي فرضه ترامب.

وقال إيريز ريوفيني من مكتب الهجرة بوزارة العدل إنه لم يتم منع حملة الإقامة الدائمة من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب أمر بمنع مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسورية واليمن وليبيا والسودان والصومال من دخول الولايات المتحدة.(CNN)