الوفيات 2017-2-7
منذ 9 ساعة 25 دقيقة
اخبار الاردن -
- وليد مصطفى الكردي - الرابية
- كُمايل فلاح حمدان الدراعين - تلاع العلي
- عيسى محمد يوسف علاوي العرايضه - الصبيحي
- عدنان مخائيل جادالله الصناع - الصويفية
- محمد عمر رباح الكيالي - الدوار السابع
- ظمين مفلح سليمان - ناعور
- عبد العزيز راشد البصول - البارحة
- سامية فريد جبرا سابا - بيادر وادي السير
- ابراهيم عبدالوهاب عبدالله موحد - خلدا
- لطيفة نمر حسنب ابو خضرا - جبل الحسين
- أمل محمد شريف منصور - وادي عبدون
- ابراهيم جمال مصطفى - الشميساني
- نايفة سالم أيوب النبر - جميعة آل النبر
- هداية هاشم محمد الطريفي - عرجان
انا لله وانا اليه راجعون