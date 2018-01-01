بدء تنفيذ محطة الكهرباء من الصخر الزيتي الشهر المقبل

اخبار الاردن - رجح مصدر أن يبدأ تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في شهر آذار(مارس) المقبل في حال الانتهاء من جميع إجراءات القفل المالي بنهاية الشهر الحالي.

وقال المصدر نفسه لـ"الغد" أمس "إن شركة التأمين المعنية ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بوليصة تأمين المشروع، وبناء عليه سينهي الممولون للمشروع إجراءات تقديم هذا التمويل رسميا".

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د.ابراهيم سيف، رجح في وقت سابق صدور الموافقة الرسمية من الحكومة الصينية على تمويل مشروع محطة الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي قبل نهاية الشهر الحالي، اذا وافق مجلس الدولة في الصين مبدئيا على قرار التمويل للمشروع.

ويقدر حجم التمويل الذي ستقدمه الصين بنحو 1.6 مليار دولار من أصل كلفة إجمالية قيمتها 2.2 مليار دولار ، فيما سيتكفل باقي الشركاء في المشروع بتأمين باقي المبلغ.

وسينتج المشروع نحو 485 ميغاواط من خلال تقنية الحرق المباشر للصخر الزيتي، على أن يكون عاملا في نهاية العام 2018.

يذكر أن اتفاقيات تمويل المشروع تمت خلال زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى الصين؛ حيث تم توقيع اتفاقية التمويل بقيمة 1.6 مليار دولار.

ووقعت "العطارات" العام الماضي عقد أعمال الهندسة الأساسية والمشتريات والإنشاءات مع شركة (غواندونغ) لهندسة الكهرباء، وذلك لإنشاء المحطة التي تعد الأولى في المملكة لتوليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي باستطاعة إجمالية تبلغ 554 ميغاواط باستثمارات تقدر بنحو ملياري دولار.

كما أعلنت اينيفيت الاستونية (ايستي انيرجي) في وقت سابق أن مجموعة "يودين" اشترت نحو 45 % من حصة YTL و15 % من حصة "استي انيرجي" لتتراجع حصتها إلى 10 %، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي في منطقة العطارات وسط الأردن، فيما خرجت شركة الشرق الأقصى من المشروع.

ويعتمد مشروع العطارات على احتياطي المملكة من الصخر الزيتي الذي يتراوح بين 40 و70 مليار طن، فيما يتوقع أن تقلل المحطة التي سيتم إنشاؤها كلفة الطاقة على المملكة بنحو 350 مليون دينار سنويا. كما ستوفر المحطة 3500 فرصة عمل أثناء مرحلة الإنشاء، و1000 فرصة أثناء فترة التشغيل والعمليات.