تعرف على المخالفات التي علّقتها ادارة السير

اخبار الاردن - قال العقيد المهندس عماد الشواورة مدير إدارة السير المركزية إن الإدارة علقت مخالفة حزام الأمان، والوقوف على مسرب، واستخدام الهاتف النقال لعدة أيام؛ لشروعها بحملة توعية عن هذه المخالفات وذلك لعدة أيام.



وأضاف الشواورة خلال حديثه لـ"حياة اف ام"، صباح اليوم الخميس، أن تعليق المخالفة يأتي من باب نشر التوعية على المخالفين؛ حيث إنه وفي حال ضبط أحد السائقين مخالفاً بإحدى هذه البنود سيتم إعطاؤه منشورات توعوية، والحديث إليه عن خطورة هذا السلوك دون تحرير مخالفة بحقه.