اغتيال أمين عام حزب الله العراقي

اخبار الاردن - قال مصدر أمني عراقي، الخميس، إن أمين عام حزب الله العراقي المنضوي، في الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) قتل في ساعة متأخرة من ليلة أمس وأصيب احد مرافقيه بعد هجوم مسلح نفذه مجهولون وسط محافظة البصرة جنوب العراق.



وقال الرائد جمعة الحمراني للاناضول إن"الأمين العام لفصيل حزب الله المنضوي في الحشد الشعبي باسم الموسوي قتل في ساعة متأخرة من ليلة امس بإطلاق نار من مجهولون استهدف سيارته الخاصة بمنطقة الحيانية وسط محافظة البصرة".



واوضح الحمراني ان "اطلاق النار اصاب ايضا مرافقا له بجروح خطرة" مضيفا ان "المسلحين فروا الى جهة مجهولة بعد تنفيذهم الهجوم".



ولم تتبن اي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.



وكان الموسوي قد اعلن العام الماضي تشكيل مجلس فصائل المقاومه في البصره للتصدي لتنظيم "داعش"، وحذر بعض المسؤولين الامنيين في المحافظة من الاساءة لفصائل الحشد الشعبي والعمل على تكريم المقاتلين.



وأدانت الفصائل المسلحة الشيعية بما اسمته "الممارسات غير المنضبطة" للقوات الأمنية بحق عناصر المقاومة ، وعدت استقدامها لقوات من خارج المحافظة إجراءً لا داعي له.



وكانت بغداد قد ارسلت قوات مسلحة الى محافظة البصرة العام الماضي لمواجهة بعض الخارجين عن القانون والمنضويين في الحشد الشعبي وفض النزاعات العشائرية المسلحة.الأناضول