حالة الطقس ليومي الجمعة والسبت

اخبار الاردن - تكون أجواء نهار اليوم الخميس باردة نسبيا في المناطق الجبلية والبادية والسهول، وتميل الى الدفء في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم منخفضة الارتفاع، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



في حين تكون الأجواء في ساعات المساء باردةً في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، والرياح خفيفة متغيرة الاتجاه، وفي ساعات الليل يتشكل الصقيع.



وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيا اثناء النهار في المناطق الجبلية والبادية والسهول، دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي ساعات الليل يتشكل الصقيع فوق المناطق الجبلية والبادية والسهول.



بينما يطرأ يوم السبت المقبل انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، ويتوقع في ساعات المساء سقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة، وفي ساعات الليل يتشكل الصقيع فوق المناطق الجبلية والبادية والسهول.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان ما بين 14-3 درجة مئوية والمناطق الشمالية 13- 4 والمناطق الجنوبية 9-2 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 27 والصغرى 10 درجات.