عفو عام.. واستعدادات شعبية للاحتفال بالافراج عن الدقامسة

اخبار الاردن -كشف مصدر مطلع عن توجه جاد لا صدار عفو عام في الايام القليلة القادمة .

واكد المصدر ان ان الحكومة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على القرار تلبية لمذكرة نيابية في الايام الاولى من عمر المجلس النيابي الحالي.

وكشف المصدر ايضا ان اصدار العفو العام سوف يأتي بعد ايام قليلة من خروج الجندي احمد الدقامسة من السجن متوقعا نفس المصدر انه خروجه من السجن سيكون في غضون 48 ساعة على ابعد تقدير.

من جانب ذي صلة قال نور الدين الدقامسة ابن الجندي المعتقل أحمد الدقامسة أن والده طلب من عائلته إحضار بدلة رسمية له استعداداً لخروجه من السجن.

وزاد الابن ‘قمنا اليوم بإحضار (بدلة رسمية) لوالدي كما طلب منا استعدادا لخروجه المنوي بتاريخ 13-3-2017‘.

وكان وزير الاعلام الدكتور محمد المومني قد أكد أنه سيتم الإفراج عن السجين احمد الدقامسة بعد انتهاء محكوميته لافتا أن هذا أمر يقع ضمن الاطار القانوني وليس السياسي٬ ومن يُسيس الامر يتجاوز على دور السلطة القضائية‘.

من جهتها قالت عائلة الجندي الدقامسة أنها تستعد لأكبر موكب احتفالي في تاريخ الأردن لاستقبال ابنهم أحمد المسجون في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو قرب مدينة المفرق منذ تاريخ 12/3/1997 وفق ما أكدوه سابقاً .