الأول على الفرع العلمي يدرس طب في الجامعة الهاشمية

اخبار الاردن - وهو على مقاعد الدارسة في الجامعة الهاشمية، كان يتابع المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز لإعلان نتائج الثانوية العامة، وتلقى إعلان اسمه الأول على مستوى الفرع العلمي بالدراسة الخاصة وحصوله على معدل 96.8 %.

أنس فياض الأحمد الذي يدرس الطب البشري في الجامعة الهاشمية سنة أولى، اضطر لإعادة مادة اللغة الإنجليزية لحصوله على معدل أعلى يؤهله للانتقال للدراسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتخصص ذاته لإنهاء معاناته للمسافات الطويلة التي يضطر لقطعها يوميا.

يقول الأحمد الذي يسكن في مدينة إربد، إنه حصل على معدل 95 % في امتحان الثانوية العامة العام الماضي، وقام بتقديم طلب قبول موعد للجامعات الحكومية وتم قبوله في الجامعة الهاشمية، مشيرا الى أن حلمه من الصغر أن يدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، الا أن معدل القبول في الجامعة كان أعلى من معدله.

ويضيف أنه اضطر هذا العام الى إعادة مادة اللغة الإنجليزية نظرا لتدني العلامات فيها؛ حيث تمكن من زيادتها 18 علامة عما كانت عليه في السابق، مشيرا الى أنه من شروط الانتقال من جامعة الى أخرى أن يمضي سنة وأنه تمكن من اجتياز الفصل الأول في الجامعة الهاشمية وبمعدل عال.

ويؤكد أنه يدرس في الجامعة على حساب مكرمة المعلمين وأن والديه يعملان مديرين لمدرستين في إربد، مؤكدا أنه وبالإصرار وبالعزم والمثابرة يصل أي شخص لهدفه في الحياة.

ويشير الى أنه كان يخصص يوما في الأسبوع لدراسة مادة اللغة الإنجليزية ومراجعتها، وخصوصا أن دراسة الطب ليست بالأمر السهل، مشيرا الى أنه كان يوازن وقته بين دراسة التوجيهي ودراسته في الجامعة، إضافة الى أنه كان يعيش حياته بشكل طبيعي.

ويوضح أن أسئلة مادة اللغة الإنجليزية هذ العام كانت جميعها من داخل المنهاج عكس العام الماضي الذي كانت فيه صعبة وتحتاج الى وقت أكثر ودراسة أكثر، مؤكدا أن إجراءات الوزارة في ضبط التوجيهي كانت جيدة ولم يكن هناك ممارسات أو تشويش في الامتحان.