ضبط آلاف المكيفات "المزوّرة" في عمّان وراءها متنفذون

اخبار الاردن - حولت مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قضية تلاعب بآلاف المكيفات المخالفة للمواصفات المحلية التي تم تغيير أنواعها لتباع للمستهلك الأردني على أنها علامات تجارية عالمية، وفق مصدر .



وقال المصدر إن المؤسسة ضبطت مستودعا في عمان يعمل على تغيير مواصفات لمكيفات وتغيير العلامات التجارية لمكيفات إلى علامات عالمية.



وأوضح المصدر أن مصنعا داخل إحدى المناطق الاقتصادية الحرة يعمل على تغيير ملصقات على المكيفات التي صنعت في الصين على أنها صنعت داخل الأردن للحصول على إعفاءات ضريبية، وبعد وصولها إلى المستودع في عمان يتم التلاعب بالملصقات عليها وتضمينها ملصقا يحمل علامة عالمية ومواصفات لا تتمتع بها هذه الأجهزة.



كما أوضح أن هذه المكيفات لا تتوافق مع المواصفات الأردنية التي تشترط وجود موفر للطاقة في المكيفات.



وأشار المصدر إلى ضغوط مارسها متنفذون على المؤسسة للتغاضي عن هذه الأجهزة ومنحها شهادة اعتماد لإدخالها الى السوق المحلي، إلا أن المؤسسة رفضت ذلك وحول القضية الى التحقيق في مكافحة الفساد.

رؤيا