الفيصلي يطلب حكاما من الخارج

اخبار الاردن - تقدم الفيصلي، الخميس، بطلب من اتحاد كرة القدم الأردني، لاستقدام حكام من الخارج لإدارة مباراته القادمة في الدوري ضد الرمثا، الجمعة المقبل، حسب مدير النادي ثامر العدوان.

وقال العدوان إن إدارة الفيصلي قررت إرسال كتابا للاتحاد، تطلب فيه استقدام حكام من الخارج في مباراته مع الرمثا، بسبب الوضع التحكيمي في الأردن، وأبلغت أمين عام الاتحاد، سيزار صوبر بذلك هاتفيا.

وأوضح أن القرار جاء بعد سوء إدارة حكم مباراة الفيصلي مع الجزيرة، أحمد فيصل، "الذي تسبب بشحن اللاعبين"، وفق وصفه.

وأعرب العدوان، عن استغراب إدارة الفيصلي، من إناطة مباراة كبيرة ومهمة للفريقين، بحكم قليل الخبرة.

وأشار إلى أن الفيصلي سيلجأ إلى طلب استقدام حكام من الخارج، في مبارياته المصيرية في الدوري والكأس.

وكانت مباراة جمعت الفيصلي بالجزيرة، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري، الخميس، شهدت توترا، قبل نهايتها بالتعادل لهدف مقابل هدف.