منخفضات جوية محملة بالامطار في طريقها للاردن

اخبار الاردن - من المتوقع أن يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة يوم الجمعة وحتى ظهيرة السبت، بحيث تتجاوز مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء مستقرة في عموم المناطق، و"أقل برودة من المُعتاد" كذلك الحال، وتكون الأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية الجمعة، مُعتدلة السرعة، تتحول تدريجياً عصر السبت إلى غربية حيث تبدأ درجات الحرارة انخفاضها مُجدداً.