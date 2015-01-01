"فلترة الهكر" أبطأت الحصول على النتائج في الدقائق الأولى

اخبار الاردن - شهدت الايام الاخيرة قبل اعلان نتائج الثانوية» التوجيهي» حالة قلق من المواطنين واستنفار لوزارة التربية والتعليم ، في انتظار نتائج تكتمت الوزارة على اعلان موعدها بسرية بالغة ، ورافق هذا القلق حالات غضب للتأخر وصعوبة الدخول للموقع الوحيد والمتاح لاعلان النتائج امتد لاكثر من نصف ساعة يوم اعلان النتائج .



موقع الوزارة الوحيد «»www.tawjihi.jo تم تطويره وتوفير الحماية له من خلال كفاءات هندسية وتكنولوجية تابعة للوزارة ليتمكن من استيعاب اعداد الدخول الهائلة لطالبي نتائج التوجيهي. البطء والاعطال وعدم الاستيعاب كانت تجري قبل سنوات وكان هناك اختناقات في الموقع مع الدقائق الاولى ، ولكن الموقع كان يستوعبها ويحصل المواطنون على النتائج ،ولكن ما حدث امس مع بدء المؤتمر الصحفي كان العرف يجري ان الوزير ينطق على الهواء مباشرة والنتائج تكون قد نشرت على الموقع ايذانا بالسماح لاعلانها ودائما تكون في الساعة المحددة.



التاخير الذي حصل سبب القلق لدى اولياء الامور والطلبة استمر لدى البعض لاكثر من ساعة الى ان اخذ الموقع يستوعب عمليات الدخول تدريجيا.



وللتفاصيل عما جرى بين المسؤول عن موقع النتائج في وزارة التربية المهندس بهاء طهبوب ان الموقع بامكانه استيعاب مليوني زائر خلال الزيارات الاولية ومع بدء انطلاق الموقع الا ان ما جرى كان بسبب وضع قطع لحماية الموقع من محاولات «الهاكر» المتكررة التي يتعرض لها الموقع وخصوصا من خارج الاردن.



واوضح طهبوب ان البطء كان قد ظهر بعد الدقائق العشرة الاولى ليستمر لغاية الساعة العاشرة و35 دقيقة ومن ثم تم ازالة قطعة «فلترة الهاكرات» لينطلق الموقع باسرع عملية ضخ للنتائج حيث كانت الاولوية لحماية الموقع من اي اعتداء او هكر خارجي موضحا بان الموقع من افضل المواقع الالكترونية ويقوم عليه كفاءات من نفس الوزارة حيث يتمتع بقوة وسرعة واستيعاب فريد من نوعه في المنطقة.



وبين طهبوب ان عدد الزائرين خلال الخمس دقائق الاولى كان اكثر من 356 الف زائر وبالرغم من هذا الضغط الهائل تمكن الموقع من استيعاب هذا الكم من خلال نصف طاقة السيرفرات البالغ عددها 16 سيرفرا.



خلال الدورة الصيفية لعام 2015 واثناء البث الاولي لنتائج «التوجيهي»في العاشرة الا عشر دقائق كان عدد الدخول الاولي خلال الدقيقة الاولى على الموقع 127 الف زائر في آن واحد واستمر هذا الرقم لغاية الربع ساعة الاولى .الراي