تعرف على طعام "ترامب" المفضل والخالي من الجراثيم

اخبار الاردن - قد لا يعرف الكثير منا بأن الرئيس الأمريكي الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، مولع بتناول الوجبات السريعة مثل البيغ ماك، والكنتاكي، وفطائر بيتزا دومينوز.



ولا شك في أننا جميعاً نستمتع بتناول هذه الوجبات بين الفينة والأخرى، غير أن شغف ترامب بهذه الوجبات تعدى كل الحدود، حيث أشارت التقارير إلى أنه يتناول هذه الوجبات بشكل شبه يومي.



وتقول التقارير بأن الرئيس الأمريكي، يتناول الكثير من الوجبات السريعة لأنه يعتقد بأنها وجبات نظيفة وخالية من الجراثيم، وذلك لأنه يكره الجراثيم.



وكان ترامب قد علق على نظامه الغذائي قائلاً: 'أنا شخص أحب النظافة كثيراً، وأعتقد بأن تناول الوجبات السريعة مناسب لي لأنها نظيفة، فمطاعم ماكدونالدز وكي إف سي ودومينوز ماركات شهيرة وتهتم بسمعتها وتحافظ على نظافة وجباتها'.



وقال حاكم ولاية واشنطن بأن الرئيس الأمريكي لا يملك الوقت الكافي لتناول وجبات كبيرة، لذا فإن تناوله الوجبات السريعة لا يشغل الكثير من وقته، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.