بيان للحملة الوطنية للمقاطعة "عز وكرامة"

اخبار الاردن - أصدرت الحملة الوطنية للمقاطعة "عز وكرامة" بيانا مساء الجمعة وتطرق البيان الى برنامج متكامل للمقاطعة تعلنه الحملة يوم غد السبت.



وتاليا نص البيان:



راقبنا عن كثب حجم انتشار الحملة وتفاعل الشعب الأردني معها، مما يجعلنا نراهن على قوة الشعب ووعيه وإرادته الصلبة، وتقدمه بخطوات ثابتة نحو استرداد دولته سلطة وموارد، فلا صوت يعلو فوق صوت الشعب.



إن الصور الملتقطة للشوارع الفارغة وانخفاض عدد السيارات بشكل ملحوظ، وتفاعل مئات الألوف مع الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والهمة العالية التي ظهر فيها الشعب مع حرصه على وطنه ومقدرات بلده، تشير إلى أن البلد لن ينهار، وأن نهاية الفاسدين والنهج الاستغلالي قد اقتربت.



لم تنجح كل المحاولات من تشتيت الجهود وتبعثرها، وترك المواطن الأردني وحيداً أمام منظومة الفساد ليبقى فريسة سهلة لهم، ولم ينجحوا من افشالها عبر إعلان نتائج الثانوية العامة، فقد فوّت الشعب الأردني العظيم على كل المتربصين بقوت الشعب ومقدراته خططهم وتغولهم واستطاع أن يفرض كلمته من شمال الأردن وحتى أقصى جنوبه، وبمدنه وقراه وبواديه ومخيماته.



وبعد مُضيِّ اليوم الأول من أيام حملة مقاطعة المحروقات نطالع مؤشرات النجاح بكل عزةٍ وكرامةٍ، ونشد على يد الشعب وتضامنه ووحدة كلمته واصطفافه، ونعوّل على هذا الأمر بنَفس طويل لنتخذه الأسلوب والمنهج في تحقيق المُراد.



وبعد هذا كله تبارك الحملة الوطنية للمقاطعة للشعب الأردني تضامنه ووحدة كلمته والتفافه حول المقاطعة السلمية الخلاقة للضغط على الحكومة، وأن حملتنا مستمرة حتى صباح يوم الأحد القادم.



كما سنعلن في يوم غدٍ عن برنامج متكامل للمقاطعة في المرحلة المقبلة بعد هذا العناد المقصود من قبل الحكومة، والتقليل من جهد الشعب المبذول وتهميشه.



عاش الأردن عظيماً

عاش الشعب الأردني العظيم