اجواء باردة وامطار اليوم وغدا

اخبار الاردن - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم السبت مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية، مع ظهور تدريجي لبعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات خفيفة ومحلية من المطر خاصة في شمال وشرق المملكة بحسب موقع "طقس العرب".



وتكون الرياح صباحاً جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السُرعة، تتحول إلى غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.



وفي ساعات الليل، تسود أجواء باردة في عموم المناطق وتكون غائمة جزئياً إلى غائمة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة في شمال وشرق المملكة، تمتد بعد منتصف الليل الى بعض المناطق الوسطى، وترتفع نسب الرطوبة، ويتوقع تشكُل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومناطق البادية.



ويُحذّر من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب مع ساعات الليل المُتأخرة وصباح غد الأحد فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية.



وتوقع "طقس العرب" أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها نهار غد الاحد لتصبح دون معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس بارداً وغالباً غائما بسُحب على ارتفاعات مُختلفة، مع استمرار تهيؤ الفرصة لهُطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة، تكون مصحوبة بالرعد في أقصى شرق البلاد، ويُحتمل تشكُل الضباب، صباحاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، مُعتدلة السُرعة تكون نشطة السرعة فوق الجبال الجنوبية (جبال الشراه).



وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار في ساعات المساء والليل في مناطق متفرقة، خاصة في شرق البلاد، فيما يتوقع تركز زخات الأمطار بعد منتصف الليل في المناطق الوسطة والجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ويتوقع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية.



وحذر "طقس العرب" من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية العالية.