وفاة شاب "تفحما" في شفا بدران

اخبار الاردن - توفي مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً، فجر الجمعة، اثر حريق اندلع داخل منزله، بمنطقة شفا بدران في عمان ؟



وقال شهود عيان ان تماسا كهربائياً وقع في المدفأة تسبب باندلاع النيران داخل المنزل الذي يقطنه المواطن ( ف.ع)، حيث تعرض الاخير الى حروق خطيرة لدرجة 'التفحم' ما ادى الى وفاته.



وبين الشهود، ان الجهات المعنية هرعت الى المكان وعملت على اخماد الحريق والسيطرة عليه، الا ان الاربعيني كان قد فارق الحياة، مشيراً الى انه تم اخلاء الوفاة الى مركز الطب الشرعي، للوقوف على ملابسات الوفاة.