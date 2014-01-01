العراق يمنح سمات دخول متعددة لسائقي الشاحنات الأردنيين

اخبار الاردن - وافقت السلطات العراقية على منح سمات دخول متعددة لمده 6 أشهر لسائقي الشاحنات الأردنيين والدخول عبر معبر صفوان الواقع ما بين الحدود العراقية - الكويتية من خلال السفارة العراقية في عمان .



وكانت السفارة العراقية قد وجهت كتابا الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بهذا الخصوص وتم ابلاغ كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفتي الصناعة والتجارة لتعميم هذا القرار على منتسبيها .



وبدورة أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ، أن الحكومة العراقية أتخذت هذا القرار بعد ما تم بحثه خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء الى العراق ، مشيرا الى ان هذا القرار سيعمل على تخفيف الكلف في عملية النقل على المصدرين الأردنيين .



وبين القضاة أن الشاحنات الاردنية المحملة بالبضائع كانت تدخل الحدود السعودية ثم الى الكويت وتفريغ بضائعها على الحدود العراقية الكويتية واعادة تحميلها على شاحنات عراقية مما يرتب على المصدرين كلفا اضافية تتراوح ما بين 800-1000 دولار ، مؤكدا ان السفارة العراقية ابلغت الوزارة بتعاونها الكامل لتسهيل منح الفيزا للسائقين الاردنيين .



وأشار القضاة ان هذا القرار سيخفف من كلف التصدير ما سينعكس على تنافسية البضائع الاردنية في السوق العراقي الذي يعتبر من اهم الاسواق التصديرية للاردن ، مطالبا الصناعيين والمصدرين الى استغلال هذه الفرصة وهذا القرار بزيادة صادراتهم الى العراق .



وتعتبر العراق من اهم الاسواق التصديرية للصناعات الوطنية حيث تشكل صادراتنا ما يقارب 1.4 مليار سنويا تراجعت الى اكثر من النصف جراء الاغلاق الحدودي بسبب الاجراءات الامنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع .



ويشار إلى أن الصادرات الوطنية تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.



وشهدت الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 40.6 %، لتصل الى 212.3 مليون دينار، مقابل 357.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.