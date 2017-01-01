الحملة الوطنية للمقاطعة "عزّ وكرامة" تداهم المحروقات والكهرباء والاتصالات

اخبار الاردن -اطلقت الحملة الوطنية للمقاطعة "عزّ وكرامة" مرحلتها الثانية بمقاطعة ثلاثة عناصر اساسية تمس جيب المواطن وتمثلت بالكهرباء والمحروقات والاتصالات وفق بيان الحملة وتاليا نصه:



الحملة الوطنية للمقاطعة / عزّ وكرامة

الحملة المتكاملة للمرحلة الثانية من حملة مقاطعة #المحروقات #الكهرباء #الاتصالات

#المحروقات

بناءاً على رأي الخبراء والمختصين في مجال المشتقات النفطية من هذا الحشد الوطني الكريم، تم التخطيط للمرحلة الثانية لمقاطعة المحروقات لتتمحور بثلاث محاور

المحور الأول: الابتعاد عن استهلاك بنزين 90 أوكتان والتقليل من إستهلاكه ما أمكن لانه يمثل أعلى عائد ضريبي للحكومه بواقع 35 قرش/لتر (٧ دنانير ربح صافي بالتنكة) بينما عائد الديزل 10 قرش/لتر .. لذا سيتمثل هذا المحور بـ

- استخدام وسائل النقل العام ما أمكن من باصات وخلافه.

- إستخدام المركبات الخاصة التي تستهلك الديزل بدلاً من البنزين.

- تقليل من إستهلاك البنزين ما أمكن.

المحور الثاني: ترشيد الاستهلاك للضرورة القصوى وتتمثل في:

- الاشتراك في مركبة واحدة للذهاب إلى أماكن العمل والعودة الى البيوت.

- وقف إستخدام السيارات التي تعتمد على البنزين (إلا للضرورة القصوى) وتعبئتها على قدر الحاجة.

- عدم الخروج برحلات أخر الاسبوع الجمعة واعتباره يوم وطني للمقاطعه.

- التوجه للصلاة يوم الجمعه دون سيارة.

المحور الثالث: مقاطعة الإستثمارات الأجنبية في المحروقات والتوجه للوطنيه وتتمثل في:

- مقاطعة التعبئة والتزويد بالوقود من المحطات الاجنبية (فقط التي تحتوي في داخلها سوبرماركت) لوجود بعض الكازيات المملوكة لاردنيين تحت الشعار نفسه لكن بدون سوبرماركت.

تبدأ حملة #المحروقات الساعة الخامسة من يوم الخميس القادم الموافق 2017/2/16 ولمدة أسبوع وتنتهي الساعة السادسة مساء الخميس 2017/2/23 #الكهرباء ------- فاتورة الكهرباء الشهرية تحوي نسبة ضرائب وعوائد للدولة تحت مسميات مختلفة بقيمة تعادل 50-60% من قيمة الفاتورة (كل 100 دينار عوائد 60) وتحت مسميات مختلفة مخترعة بإجرة عداد ورسم تلفزيون الميرمية وفلس الريف (ع كل دينار تراكمي ع الفاتوره) ونفايات (3 دنانير)، وكل هذا يشكل عبأً على المواطن وعليه نتوكلنا على الله وسنبدأ مقاطعة الكهرباء.

- مقاطعة دفع الفواتير الى أن تتجمع ثلاث فواتير على الاقل (لا يتم الفصل الا بعد ٣ فواتير) ويتم تسديد واحدة فقط وهي الأقدم قبل استلام الفاتورة الرابعة. #مش_دافع

- الاعتذار للجابي من الوصول للعداد وقراءته إذا كان هناك مانع لديك.

- إطفاء الإنارة ووقف استهلاك الكهرباء (إلا للضرورة القصوى) تمام الساعة الثامنة مساءاً لمدة ساعة كاملة يوم الخميس القادم الموافق 2017/2/16 وإعادة ذلك بنفس الموعد يوم الاثنين 2017/2/20 ويوم الخميس 2017/2/23 وذلك لايصال صوتنا لاصحاب القرار، امتثالاً لمقاطعة الكيان الصهيوني تحت شعار #غاز_العدو_احتلال.

#الاتصالات



بما أن شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات تربح أرباحاً مضاعفة نتيجة بيعنا الهواء كذبذبات واستكمالاً لمشوارنا في مقاطعة الإتصالات وحسب رأي الخبراء من أعضاء الحملة النشامى بسبب الشبكة المهترئة وال 4G الوهمي نعلن عن المرحلة الثانية من المقاطعة وتشمل ما يلي:

- كثف اتصالك ولمده ساعة دون توّقف مع (صديقك ووالدك وزوجتك وكل من ترغب) من الساعة ٧ الساعة ٨ مساءً، وإذا فصل عيد الاتصال وذلك ايام الجمعة 2017/2/17 والاحد 2017/2/19 والثلاثاء 2017/2/21. (اذا فصلت النت اعرف انك اوجعتهم)

- ابعث sms لما لا يقل عن ١٠ أشخاص في نفس الوقت والتاريخ اعلاه.

وعند الانتهاء من هذا، سيتم تحديد المرحلة الثالثة لتكون موجهة لمن يقتات من لحم المواطن.

عاش الاردن وعاش الاردنيون

#عز_وكرامة

#تم