"شيبس الخنزير" في الاسواق.. صور

اخبار الاردن - كشف المستشار الاعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك الزميل سهم العبادي عن وجود شيبس يباع في الاسواق يحوي لحم الخمزير المقدد باسعار منافسة من خلال عروض تسويقية في المملكة مشيرا الى انه توصل الى تاجر اشترى كمية من موزع في احدى محافظات الجنوب ليقوم باتلاف كامل الكمية بعد اكتشاف امرها.. وتاليا ما كتب الزميل العبادي على صفحته مرفقا مجموعة من الصور:

"شيبس الخنزير" تم بيعه في الطفيلة والكرك

منذ الصباح الباكر تلقيت معلومة عن وجود شيبس يباع في الاسواق يحتوي على لحم الخنزير ومن خلال مختلف المصادر توصلت الى التاجر الذي قام بالابلاغ عنه وهو من محافظة الطفيلة حيث قال ان سيارة توزيع قدمت الى الطفيلة وقامت بتسويق هذا المنتج بحجة انه جديد على الاسواق حيث يباع في عمان بدينار واحد والان تقوم الشركة ببيعة مقابل 38 قرش للبكيت الواحد كتسويق له في المملكة من خلال عروض واضاف التاجر انه بعد التدقيق في المعلومات وجد ان هذا الشيبس هو صناعة اسبانية وتنتهي صلاحيته في شهر نيسان المقبل ويحتوي الشيبس على نكهة لحم الخنزير المقدد مما دعاه على الفور الى اتلاف الكمية التي اشتراها حيث ان موزع البضاعة ابلغه انه يوزع في محافظات الجنوب الكرك والطفيلة ... عنوان التاجر ورقم هاتفه موجود لدي وسنقوم بتتبع الاجراءات وصولا الى الطريقة والكيفية التي دخل بها البلاد واسم المستورد .

سهم العبادي



















