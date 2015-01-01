قرارات مجلس الوزراء

اخبار الاردن - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي انشاء عدة مسالخ في العديد من محافظات المملكة بهدف ضمان جودة الغذاء للمواطن الاردني وتلبية احتياجاته من اللحوم والدواجن وفق اعلى الموصفات الصحية.



ووافق المجلس على انشاء مسلخ بالشراكة مع القطاع الخاص على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في محافظة اربد وفي محافظة الكرك، إضافة لتأهيل وصيانة المسالخ وتجهيزها بالمعدات في بلديات المفرق والكرك والطفيلة ومعان ومأدبا والسلط على ان تقوم البلديات بإجراء الصيانة والتأهيل اللازم ثم طرح عطاءات الادارة والتشغيل، كما وافق المجلس على تزويد جميع المسالخ وبالشراكة مع القطاع الخاص بسيارات مبردة لنقل اللحوم.



كما قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدعوة الشركة الصينية الفائزة بالمركز الاول، للتقييم الفني والمالي لمشروع امانة عمان الكبرى لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات في مكب الغباوي للتفاوض معها حول اتفاقيات المشروع بما فيها اتفاقية شراء الطاقة للوصول الى الصيغة النهائية لهذه الاتفاقيات والرجوع الى مجلس الوزراء لإخذ موافقته.



وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيسهم في تنويع مصادر الطاقة المولدة للكهرباء فضلا عن اهميته البيئية والتقليل من الاثار السلبية على الصحة العامة إضافة الى انه سيتم خلال فترة اسبوع طرح عطاء مماثل لإعادة تدوير النفايات في مكب الاكيدر وتحويلها الى طاقة.



الى ذلك استمع مجلس الوزراء اليوم للتقرير الايضاحي الحكومي الاولي حيال توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2015 من المنسق الحكومي لحقوق الانسان - رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة.



وقدم أعضاء اللجنة ايجازا حول التشريعات والسياسات والممارسات الواردة في التقرير الحكومي الايضاحي وابرز ما تم انفاذه من التوصيات وتلك التي ستعمل الحكومة عليها ضمن خططها وبرامجها القادمة وانفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.



على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لدراسته واقراره حسب الاصول بهدف توحيد رسوم العمل في المنطقة الجمركية والحد من ظاهرة هروب العمالة الوافدة من المنطقة الخاصة للمنطقة الجمركية وبالعكس.



بترا