القبض على لصي "الرشيد والقويسمة"

اخبار الاردن - تمكنت مرتبات ادارة البحث الجنائي في العاصمة من القاء القبض على شخصين ارتكبا 12 قضية سرقة في منطقتي ضاحية الرشيد والقويسمة وسارقي القاصة الحديدة لشركة تجارية في منطقة ماركا.

وفي التفاصيل ذكرت ادارة الاعلام الامني ان فريقا تحقيقيا خاصا من شعبة بحث جنائي العاصمة تولى التحقيق في عدد من الشكاوى التي وردت اليهم بتعرض عدد من منازل مواطنين في منطقة ضاحية الرشيد للسرقة واخذ مبالغ مالية ومقتنيات خاصة من داخلها من قبل مجهولين وتشابه الاسلوب الجرمي في كل تلك الشكاوي عن طريق الخلع والكسر.

واضافت ادارة الاعلام الامني أنه بوشر بجمع المعلومات بعد الكشف على المنازل المسروقة والتقاط كافة العينات ودراسة الاسلوب الجرمي المتبع ومراقبة عدد من المشبوهين ومكرري مثل تلك الجرائم ورصدهم وتحركاتهم والاشخاص الذين يتعاملون معهم ، ليتم على اثر ذلك حصر الاشتباه بشخصين من اصحاب الاسبقيات الجرمية في مثل تلك القضايا .

وتابعت الادارة انه وبعد تحديد اماكن تواجد المشبوهين جرت مداهمتها والقاء القبض عليهما واعترفا بالتحقيق معها بارتكابهما لـ 12 عملية سرقة لمنازل في منطقة ضاحية الرشيد اضافة الى عدد من المنازل الاخرى في منطقة القويسمة وما زال التحقيق جاريا معهما . وفي قضية اخرى باشر قسم بحث جنائي شرق عمان التحقيق في سرقة قاصة حديدية من داخل احدى الشركات التجارية في منطقة ماركا بعد ورود شكوى من مندوب الشركة بدخول مجهولين للشركة عند طريق خلع الاقفال وسرقة القاصة التي كان بداخلها مبلغ مالي ومجموعة من الشيكات المالية .

واشارت ادارة الاعلام الامني ان التحقيقات والتحريات التي قام بها المحققون وما تم جمعه من معلومات وادلة من مسرح الجريمة قادهم للاشتباه بثلاثة اشخاص من المشبوهين بارتكاب تلك الجريمة، والقي القبض عليهم جميعاً في اوقات واماكن مختلفة واعترفوا بارتكاب السرقة وتقاسم المبلغ المالي فيما بينهم حيث تم تفتيش منازلهم بالطرق القانونية وتم ضبط جزء من المبلغ المالي.