حل المجالس البلدية وتحديد موعد انتخابات البلديات واللامركزية

اخبار الاردن - أبلغت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة في غير موعدها عند الساعة التاسعة والنصف من صباح غد الاثنين.

ولم توضح المصادر ذاتها، أسباب انعقاد هذه الجلسة، مع العلم أن مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوعية اليوم.

يشار إلى مجلس الوزراء حدد يومي الأحد والأربعاء موعدا لانعقاد الجلسات الأسبوعية للمجلس.

مصادر مقربة من الدوار الرابع اكدت ان قرار حل المجالس البلدية سيتخذ غدا الاثنين خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ويتم خلالها تحديد موعد انتخابات البلديات واللامركزية في السابع والعشرين من شهر اب القادم .

من الجدير بالذكر ان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأحد، الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات.



كما وجه جلالته الحكومة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، إلى تقديم الدعم الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف على هذه الانتخابات وإدارتها.



وأكد جلالته ضرورة جاهزية الهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات بشكل يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية، وأهمية الاستفادة من التجارب السابقة في إدارة العملية الانتخابية.